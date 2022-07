Covid, in Sicilia aumenta il tasso di positività: in Italia casi di nuovo verso quota un milione

Sono 6.306 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 22.598 tamponi processati e l'indice di positività sale al 27% (ieri era al 24%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.723 su 26.937 test. I ricoveri sono in aumento: 29 in più in regime ordinario e due in più in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11 decessi e 2.378 guariti.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.757 casi, a Catania 1.758, a Messina 697, a Siracusa 641, a Ragusa 497, ad Agrigento 648, a Trapani 486, a Caltanissetta 272 e ad Enna 119.

La Regione Siciliana ha reso noto che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati oggi 569 sono relativi a giorni precedenti al 30 giugno 2022 ed inoltre che i decessi registrati oggi risalgono ai seguenti giorni: 2 al 30 giugno, 7 al 29 giugno e 2 al 28 giugno.

Guardando i numeri nazionali sono 86.334 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 83.274. Le vittime sono invece 72, in aumento rispetto alle 59 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 316.040 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 27,3%, sostanzialmente stabile rispetto al 28,1% di ieri.

Sono 264 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.830, ovvero 238 in più rispetto a ieri.

Gli italiani positivi al Coronavirus si avviano nuovamente a toccare quota 1 milione: sono 929.006, in continua crescita negli ultimi giorni. In totale sono 18.610.011 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.425. I dimessi e i guariti sono 17.512.580, con un incremento di 42.611.

© Riproduzione riservata