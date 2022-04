Coronavirus: in Sicilia altri 4.749 casi ma ricoveri in calo, 27 morti

Sono 4.749 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 43.490 tamponi processati e l'indice di positività è sceso al 10,9% (ieri era al 14%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.909 i nuovi casi su 27.989 test. Scendono i ricoveri in regime ordinario (-20), ma salgono di 3 unità quelli in terapia intensiva. I decessi sono 27 e si riferiscono ai giorni precedenti. I guariti sono, invece, 28.801, numero elevato che deriva dall'allineamento con i dati dei mesi passati.

Attualmente in Sicilia ci sono 187.401 positivi, di cui 971 ricoverati in regime ordinario, 61 in terapia intensiva e 186.369 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 783.229, mentre i decessi a 10.104. Da inizio pandemia sono state 980.734 le persone contagiate dal Covid nell'Isola.

A livello provinciale, sono 1.951 i casi registrati a Palermo, 1.182 a Catania, 1.286 a Messina, 563 a Siracusa, 673 ad Agrigento, 507 a Trapani, 455 a Ragusa, 508 a Caltanissetta e 319 a Enna.

A livello nazionale, continua la fase di plateau della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 74.350 contro i 73.195 di ieri ma soprattutto i 75.616 di venerdì scorso, con un -2% su base settimanale. I tamponi processati sono 514.823 (ieri 486.813) con un tasso di positività che scende dal 15% al 14,4%. I decessi sono 154 (ieri 159): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 159.537. In crescita le terapie intensive, 8 in più (ieri -13) con 47 ingressi del giorno, e sono 476, così come anche i ricoveri ordinari, 83 in più (ieri +27), 9.981 in tutto.

