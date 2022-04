Regione Siciliana, l'assessore Razza: «Il virus gira, pronti alla quinta ondata»

«Oggi si conclude lo stato di emergenza ma non finisce la pandemia. Si entra solo in una gestione ordinaria delle migliaia di casi che continueremo ad avere, purtroppo. Per questo motivo le strutture messe in piedi in questi anni per la sicurezza non verranno smantellate»: Ruggero Razza spiega perché la Regione Siciliana non volterà pagina e, malgrado regole di vita sociale meno stringenti, da oggi poco cambierà nell’affrontare il Covid. E si spinge a ipotizzare, l’assessore alla Salute, «una quinta ondata e una quarta dose di vaccino almeno per alcune categorie».

Razza ne parla in un'intervista al Giornale di Sicilia oggi in edicola, realizzata da Giacinto Pipitone.

