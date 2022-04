Covid, in Sicilia altri 4.952 casi e schizza l'indice di positività. In aumento pure i ricoveri

Sono 4.952 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 29.862 tamponi processati e l'indice di positività è del 16,6% (ieri era al 10,9%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.749 su 43.490 test. I ricoveri sono in aumento: due in più in regime ordinario e quattro in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16 decessi (ieri 27), sempre riferiti ai giorni precedenti. Sono 6-724 i guariti. L'isola è al sesto posto nella classifica dei contagi.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.502 casi, a Catania 813, a Messina 784, a Siracusa 467, a Ragusa 407, ad Agrigento 559, a Trapani 526, a Caltanissetta 308 e ad Enna 208. Sono 622 i contagi che risalgono a giorni precedenti.

Guardando i numeri nazionali sono 70.803 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 74.350. Le vittime sono invece 129, in calo rispetto alle 154 di ieri. Sono 1.277.611 le persone attualmente positive al Covid, 6.124 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.790.806 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.666. I dimessi e i guariti sono 13.353.529, con un incremento di 65.159 rispetto a ieri.

Sono 477.041 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 514.823. Il tasso di positività è al 14,8%, in lieve aumento rispetto al 14,4% di ieri. Sono 493 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 17 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 72. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.949, ovvero 32 in meno rispetto a ieri.

