Il Covid cresce in Sicilia: 5.497 nuovi casi, l'Isola in zona bianca dal 14 marzo

Sono 5.497 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 33.961 tamponi processati e l'indice di positività è al 16,2% (ieri era al 16,1%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.528 su 34.350 test. Calano di una unità i ricoveri in regime ordinario ma c'è un nuovo ingresso in terapia intensiva. Rispetto a venerdì della scorsa settimana c'è un 126% di casi giornalieri in più anche se c'è da sottolineare che sono stati fatti molti tamponi, il 101% in più. I decessi sono 25 e si riferiscono ai giorni precedenti. La Sicilia, nonostante i numeri ancora alti, da lunedì 14 marzo passerà in zona bianca, insieme al altre 7 regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Toscana e Valle D’ Aosta. Lo ha comunicato il ministero della Salute alla luce dei dati della Cabina di Regia. La scorsa settimana erano passate in area bianca Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento. Così sono soltanto 4 le regioni che rimangono in fascia gialla.

Attualmente ci sono 223.672 positivi nell'Isola, di cui 868 ricoverati in regime ordinario, 65 in terapia intensiva e 222.739 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 611.140, mentre i decessi a 9.721. Da inizio pandemia sono state 844.533 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.697 casi, a Catania 922, a Messina 855, a Siracusa 521 così come a Ragusa, a Trapani 721, ad Agrigento 830, a Caltanissetta 321 e ad Enna 268.

A livello nazionale, si sono registrati 53.127 nuovi casi di Covid a fronte dei 54.230 di ieri: venerdì scorso i casi erano stati 38.095, per cui l’incremento su base settimanale è del 39,4%. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute i tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 425.638 (ieri 453.341) con un tasso di positività che sale dal 12 al 12,5%. I decessi sono 156 (ieri 136), le vittime totali dall’inizio della pandemia 156.649. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 18 in meno (come ieri) con 35 ingressi del giorno (ieri 48) e arrivano complessivamente a 527, mentre i ricoveri ordinari diminuiscono di 140 unità (ieri -161), per un totale di 8.274.

