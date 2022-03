Coronavirus, in Sicilia altri 5.335 positivi e 7 morti. Sono oltre 5.600 i guariti

In lieve calo i casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 5.335 su 31.004 tamponi processati e l'indice di positività sale al 17,2%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.497 i nuovi casi su 33.961 tamponi e il tasso di positività era al 16,2%. Sono 7 i decessi e 5.623 i guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-37 sul dato di ieri), in aumento quelli in terapia intensiva (+3). La Sicilia scivola al quarto posto nella classifica per numero di casi.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.762 casi, Catania 697, Messina 692, Siracusa 484, Trapani 750, Ragusa 576, Caltanissetta 320, Agrigento 826, Enna 173.

Guardando i numeri nazionali sono 53.825 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 53.127. Le vittime sono invece 133 (ieri erano state 156). Sono 13.323.128 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, mentre i morti totali salgono a 156.782. I dimessi e i guariti sono 12.180.724, con un incremento di 45.393 rispetto a ieri. Sono 985.622 le persone attualmente positive, con un aumento di 9.143 nelle ultime 24 ore.

Sono 417.777 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 425.638. Il tasso di positività è al 12,7%%, praticamente stabile rispetto al 12,5% di ieri. Sono 513 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.234, ovvero 40 in meno rispetto a ieri.

