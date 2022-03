Sicilia in zona bianca da lunedì, l'appello di Musumeci: "Torniamo a respirare ma con prudenza"

La primavera riporta la zona bianca in Sicilia. Da lunedì 14 marzo, dopo due mesi e mezzo di arancione e giallo, nell'Isola si cambia ancora, con un leggero anticipo sull’abolizione del sistema a colori, che con ogni probabilità verrà archiviato a fine mese insieme allo stato d’emergenza.

Il passaggio al gradino più basso del rischio epidemico fa tirare un sospiro di sollievo, ma il pericolo è sempre dietro l'angolo ha sottolineato oggi con un post su Facebook il presidente della Regione Nello Musumeci che invita i siciliani a mantenere alta la prudenza. Del resto, sebbene le terapie intensive degli ospedali si siano svuotate, il virus gira ancora e provoca ancora un alto numero di contagi.

"Come sempre, dall’inizio di questa emergenza - è l'appello di Musumeci -, dobbiamo essere prudenti. Ancora adesso si curano malati ed ancora adesso si riempiono le corsie. Per fortuna, in entrambi i casi, ciò accade molto di meno. Torniamo a respirare e a vivere con ottimismo, ma restiamo attenti e proteggiamo la nostra normalità".

L'andamento della pandemia ha consentito alla Sicilia di raggiungere un livello sufficiente per far scattare la zona bianca, ma in realtà cambierà ben poco sul fronte restrizioni, visto che da tempo è il super green pass a tracciare il confine tra ciò che si può e non si può fare, e le zone a colori, ad eccezione di quella rossa, non comportano più molte differenze. In zona bianca ci sarà piena libertà di spostamento e tutti coloro che sono provvisti di certificazione verde rafforzata non avranno grandi limiti, tranne che per entrare nelle Rsa, dove non basta avere due dosi o essere guariti, ma si può accedere solo con terza dose oppure con due dosi più un tampone negativo.

