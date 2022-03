Belpasso, canna fumaria mal funzionante: incendio all’ultimo piano di una palazzina

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Belpasso, in provincia di Catania, per un incendio che si è sviluppato nell'ultimo piano di una palazzina su tre livelli. Sul posto sono prontamente intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Catania.

Secondo le prime valutazioni, il rogo sarebbe scaturito dal funzionamento scorretto della canna fumaria. Le persone all'interno dell'abitazione hanno lanciato l'allarme per consentire il tempestivo arrivo dei pompieri che, con l'ausilio di una autobotte, hanno circoscritto le fiamme e messo in salvo i residenti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione e un'ambulanza a scopo precauzionale. La zona intorno alla palazzina, in via Regina Elena, è stata vietata al traffico veicolare per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme sono state spente intorno alle 23 e la situazione è tornata regolare. In corso accertamenti per verificare i possibili danni strutturali all'appartamento.

