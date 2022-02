Palermo, scoppia l'incendio in casa: domenica di paura a Falsomiele

Momenti di tensione a Palermo per un incendio scoppiato questa mattina all'interno di un'abitazione in via Villagrazia, nel quartiere Falsomiele. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, come si vede nel video di Marco Gullà, allertati da alcuni condomini, per cercare di domare le fiamme che si sono sviluppate nella casa nella quale fortunatamente non erano presenti persone. Non si conoscono ancora le cause che hanno scaturito il rogo.

Disperazione in strada tra i condomini dell'edificio spaventati dalla violenza delle fiamme. Non si registrano feriti. La zona intorno al palazzo è stata bloccata al traffico veicolare per consentire l'arrivo delle di alcune squadre dei vigili del fuoco che sono ancora al lavoro per spegnere l'incendio. L'edificio è stato parzialmente evacuato.

