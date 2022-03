San Giovanni Gemini, incendio devasta un'abitazione: salvi i residenti

Momenti di tensione la scorsa notte a San Giovanni Gemini. Per cause ancora da accertare, un incendio ha devastato una villetta in contrada "Puzzillo", alla periferia del comune in provincia di Agrigento. All'interno dell'abitazione una famiglia composta da un imprenditore 48enne, la moglie e i due figli che sono riusciti a mettersi in salvo. Sono stati allertati i vigili del fuoco che si sono recati tempestivamente sul luogo del rogo per avviare le operazioni di spegnimento. I componenti del nucleo familiare fortunatamente non hanno riportato ferite.

Ingenti invece i danni alla villetta che è stata completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Mussomeli hanno lavorato per completare lo spegnimento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cammarata che hanno avviato le indagini per chiarire le cause che hanno scatenato l'incendio. Secondo una prima analisi la scintilla che avrebbe dato il via alle fiamme sarebbe scaturita da un corto circuito.

© Riproduzione riservata