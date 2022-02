Il traghetto in fiamme: trovato un superstite a bordo: «E sento altre voci»

«Per fortuna sono vivo». Sono queste le prime parole dette dal sopravvissuto trovato a poppa della nave Euroferry Olympia, in fiamme dall’alba di venerdì a largo di Corfù. Ha 21 anni ed è bielorusso. L’uomo avrebbe anche detto ai soccorritori di avere sentito altre voci sul traghetto. Sarebbe in buona salute ed è stato portato in ospedale per controlli. La guardia costiera greca ha espresso un cauto ottimismo sull'ipotesi di potere salvare altre persone. Le persone date per disperse in base alla lista del passeggeri erano 12.

Le autorità sperano che il sopravvissuto possa dare informazioni sugli altri 11 dispersi che potrebbero essere prigioniere nel traghetto dal quale stamane usciva ancora un denso fumo.

