Covid, 5.286 nuovi casi e 36 morti in Sicilia: oltre 7.600 i guariti

In calo i casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 5.286 su 33.074 tamponi processati e l'indice di positività sale al 16%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.776 i nuovi casi su 44.606 tamponi e il tasso di positività era al 15,2%. Sono 36 i decessi e 7.632 i guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-52 sul dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (-6). La Sicilia scivola dal primo al quinto posto nella classifica per numero di casi.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.258 nuovi casi, a Catania 1.327, a Messina 559, a Siracusa 761, a Ragusa 389, a Trapani 335, a Caltanissetta 323, ad Agrigento 424 e ad Enna 117.

Sono 57.890 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 59.749. Le vittime sono invece 320 (ieri quando erano state 278). Sono 538.131 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 555.080. Il tasso di positività è al 10,7%, stabile rispetto a ieri. Sono invece 1.037 i pazienti in terapia intensiva, 36 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 71. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.562, ovvero 565 in meno rispetto a ieri. Delle 320 vittime registrate nelle ultime 24 ore, 55 fanno riferimento ai giorni passati. Sono 12.265.343 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.480.113, in calo di 70.297 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 151.962. I dimessi ed i guariti sono 10.633.268, con un aumento di 129.888 rispetto a ieri

