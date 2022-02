Covid, quasi 5.600 nuovi positivi e 32 morti in Sicilia: in calo i ricoveri. Tre comuni ennesi in zona arancione

In lieve aumento i casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 5.594 su 35.259 tamponi processati e l'indice di positività scende al 15,9%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.286 i nuovi casi su 33.074 tamponi e il tasso di positività era al 16%. Sono 32 i decessi e 6.845 i guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-39 sul dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (-7). La Sicilia balza al seocndo posto nella classifica per numero di casi, alle spalle del Lazio.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.292 nuovi casi, a Catania 1.079, a Messina861, a Siracusa 763, a Ragusa 386, a Trapani 463, a Caltanissetta 295, ad Agrigento 424 e ad Enna 135.

Sono 53.662 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 57.890 . Le vittime sono invece 314 (ieri erano state 320). Sono 12.377.098 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.404.122, in calo di 34.086 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 152.596. I dimessi ed i guariti sono 10.820.380, con un aumento di 87.472 rispetto a ieri.

Scendono sotto quota mille le terapie intensive, dopo il continuo calo delle ultime settimane: sono 987, in diminuzione di 50 rispetto a ieri. Sono 510.283 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 538.131. Il tasso di positività è al 10,5%, sostanzialmente stabile rispetto al 10,7% di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.948, ovvero 614 in meno rispetto a ieri.

Infine, i Comuni di Agira, Leonforte e Valguarnera, in provincia di Enna, saranno in zona arancione da domenica 20 febbraio a giovedì 3 marzo. Lo prevede un’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus nei territori coinvolti. Per tutte le informazioni in merito alle misure previste è possibile consultare le Lo prevede un’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus nei territori coinvolti. Per tutte le informazioni in merito alle misure previste è possibile consultare le Faq diffuse dal ministero della Salute.

