Terapie intensive svuotate, la Sicilia è zona gialla ma resta sotto osservazione

Dopo quasi un mese in zona arancione, la Sicilia torna in giallo a partire da lunedì prossimo. Ma le criticità restano, e a dirlo è lo stesso report che ieri ha sancito il cambio di colore per la regione, ossia il monitoraggio Covid del venerdì elaborato dalla Cabina di regia nazionale. Difatti, se da una parte gli esperti, per la terza settimana consecutiva, registrano nelle terapie intensive dell’Isola un tasso di saturazione ben al di sotto della soglia critica dell’arancione - 13,7% contro il tetto del 20% - dall’altra, nella valutazione complessiva dell’emergenza che considera tutti i parametri dell’impatto del virus e non solo quelli dirimenti per le zone a colori, giudicano «alto» il livello di rischio del territorio, mentre il resto d’Italia viene classificato a rischio «basso» o tutt’al più moderato.

