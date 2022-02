Covid, Speranza telefona a Razza: la Sicilia tornerà in zona gialla da lunedì

La Sicilia tornerà in zona gialla da lunedì. Lo ha comunicato pochi minuti fa il ministro per la Salute, Roberto Speranza, all'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Si torna quindi al livello minimo di restrizioni dopo quasi un mese in arancione, anche se le differenze (soprattutto per i vaccinati) sono pochissime e riguardano per lo più i ristoranti e i trasporti.

Il governatore siciliano Nello Musumeci si è detto molto soddisfatto del passo avanti compiuto dalla Sicilia grazie agli sforzi di chi ha rispettato i divieti e si è vaccinato.

