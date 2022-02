Coronavirus: in Sicilia altri 5.062 nuovi casi e scende l'indice di positività, calano i ricoveri

Sono 5.062 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 36.314 e il tasso di positività è sceso al 13,9% (ieri era al 15,5%). È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.945 i nuovi casi su 38.308 test. Scendono ancora i ricoveri: -14 in regime ordinario e sono 24.245 i guariti nelle ultime 24 ore. Dodici, invece, i decessi, tutti dei giorni scorsi.

Attualmente nell'Isola ci sono 260.006 positivi, mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.294, di cui 115 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 258.597 pazienti. I guariti dall’inizio dell’emergenza sono 444.567.

A livello provinciale, sono 1.178 i nuovi casi registrati a Palermo, 1.118 a Catania, 994 a Messina, 580 a Siracusa, 359 a Ragusa, 651 a Trapani, 295 ad Agrigento e 84 a Enna.

A livello nazionale, il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 51.959 contro i 62.231 di ieri e soprattutto i 77.029 di domenica scorsa. I tamponi processati sono 462.881 (ieri 587.645) con un tasso di positività in crescita all’11,2% (+0,6%). I decessi sono 191 (ieri 269), le vittime totali dall’inizio della pandemia sono quindi 151.015. Per il sesto giorno consecutivo le ospedalizzazioni registrano un segno meno: le terapie intensive scendono di 33 unità (ieri -42) con 66 ingressi del giorno, e sono 1.190 totali mentre i ricoveri ordinari sono 250 in meno (ieri -514), 16.060 in tutto.

