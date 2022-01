Furto nel negozio di Belen, il padre ferma i ladri: "Sei e sarai sempre il mio eroe"

Avevano tentato un furto al Sister’s Market, il mercatino benefico delle sorelle Rodriguez, ma il papà delle due ha fermato i ladri che avevano deciso di rubare un paio di sneakers indossandole. A raccontare la disavventura sono state Belen e Cecilia attraverso i social.

“Comunque, mio padre è e sarà per sempre il mio eroe. Ieri sera hanno provato a rubare questo paio di scarpe, lui ha capito la situazione e li ha rincorsi per 200 metri. Per poi prenderli e chiedere di restituirle”, scrive la Rodriguez, pubblicando una storia in cui mostra Gustavo nella boutique di famiglia.

“Sono entrati dei ragazzi a provare delle cose e hanno provato a rubare delle scarpe… Dico hanno provato perché per fortuna c’era mio papà e ci sono delle telecamere che hanno ripreso tutto e siamo riusciti in tempo a prenderli, educatamente ovviamente, ma avevano le scarpe addosso e camminavano facendo finta di niente in mezzo alla strada”, aveva raccontato poco prima Cecilia.

