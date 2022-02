Cattolica Eraclea, ladri entrano in casa: proprietari si svegliano e li mettono in fuga

È andata male ad alcuni ladri che la scorsa notte si sono introfulati in un'abitazione in via Enna a Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento. I malviventi sono entrati in casa mentre i proprietari dormivano, i quali, svegliati molto probabilmente dai rumori, hanno colto di sorpresa i ladri mettendoli in fuga.

Subito dopo il tentato furto i proprietari avrebbero trovato rotta la finestra del portone d'ingresso con la serratura manomessa e chiesto l'intervento dei carabinieri. I militari hanno raccolto la testimonianza dell'episodio e avviato le indagini per risalire all'identità degli autori dell'irruzione. Le telecamere di videosorveglianza presenti in zona potrebbero aver ripreso le scene, utili all'identificazione dei ladri.

© Riproduzione riservata