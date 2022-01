Frena il Coronavirus in Sicilia: 5.394 contagi e ora scatta la zona arancione

Scendono i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: sono 5.394 su 34.922 tamponi processati. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.508. I decessi, nel bollettino odierno, sono 24, ma si riferiscono ai giorni scorsi, così come comunica la Regione Siciliana. Situazione che sembrerebbe in miglioramento, così come nel resto d'Italia, e da lunedì in tutta l'Isola scatta la zona arancione, così come disposto dall'ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Restrizioni che riguardano principalmente chi non ha il Super Green Pass, mentre coloro che hanno la certificazione rafforzata non subiranno particolari limitazioni.

Attualmente ci sono 212.178 positivi al Coronavirus nell'Isola, di cui 1.426 ricoverati in regime ordinario, 164 in terapia intensiva e 210.588 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 351.356, mentre i decessi a 8.181.

A livello provinciale, sono 1.020 i nuovi positivi a Palermo, 1.414 a Catania, 547 a Messina, 579 a Siracusa, 344 a Trapani, 711 a Ragusa, 364 ad Agrigento, 362 a Caltanissetta e 53 a Enna.

A livello nazionale, ancora in lento calo la curva epidemica: i nuovi casi sono 138.860, contro i 171.263 di ieri e soprattutto i 149.512 di domenica scorsa. Con 927.846 tamponi, 116mila meno di ieri, ma un tasso di positività che cala dal 16,4% al 15%. In diminuzione anche i decessi, 227 (ieri 333), per un totale di 143.523 vittime dall’inizio dell’epidemia. Tornano a salire invece i ricoveri, dopo il calo di ieri: le terapie intensive sono 9 in più (ieri -31) con 132 ingressi del giorno, e salgono a 1.685, mentre i ricoveri ordinari sono 185 in più (ieri -43), 19.627 in totale. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (21.700), poi l’Emilia-Romagna (19.603), il Veneto (14.976) e il Lazio (12.651).

