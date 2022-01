Reddito di cittadinanza, pagamento di gennaio: le date della ricarica

Il reddito di cittadinanza anche a gennaio 2022 verrà pagato in due date, c'è chi lo riceverà in anticipo e chi dovrà attendere fine mese. Occorre ricordare che è l'ultimo pagamento con il vecchio Isee. Infatti, per percepire il sussidio anche a febbraio, occorrerà rinnovarlo, presentando una nuova Dsu.

Reddito di cittadinanza, le date del pagamento

Il reddito di cittadinanza di gennaio 2022 viene pagato in date differenti: intorno al 15 del mese per coloro che hanno presentato domanda per ottenere la prima mensilità del sussidio a dicembre 2021 e per coloro che a novembre hanno ricevuto la diciottesima mensilità e a dicembre, con la sospensione, hanno chiesto il rinnovo per ulteriori 18 mesi. A gennaio il 15 è sabato, quindi il pagamento potrà essere anticipato di qualche giorno o posticipato a lunedì 17. L'altro pagamento riguarda coloro che già percepiscono il reddito di cittadinanza da almeno due mesi e la data è intorno al 27 gennaio 2022.

Reddito di cittadinanza, chi può perderlo

C'è anche chi può perdere il reddito di cittadinanza di febbraio 2022. Si tratta di coloro che non aggiorneranno l’Isee entro il 31 gennaio. Il reddito di cittadinanza viene pertanto sospeso, ma non decade e a seconda della variazione eventuale del nuovo Isee può aumentare o diminuire.

Reddito di cittadinanza, come controllare quando arriva

I beneficiari del reddito di cittadinanza possono controllare quando arriva il pagamento, accedendo all’area riservata sul sito dell’Inps. Per farlo, occorre accedere al servizio dedicato sul sito dell’Inps attraverso le credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta entrati nell’area riservata, controllare tre voci: ultima elaborazione; invio disposizione a Poste; rendicontazione Poste.

