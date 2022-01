La pillola antivirale contro il Covid arriva in ospedali e farmacie siciliane

Aumentano i contagi ma una nuova speranza, oltre che dai vaccini, arriva dalla pillola antivirale contro il Covid, prodotta dalla Merck, che nei prossimi giorni sarà a disposizione delle farmacie degli ospedali siciliani. La struttura commissariale nazionale ha assegnato alla Sicilia 360 delle 11.899 confezioni che sono attualmente in distribuzione in Italia: la cura consiste in quattro capsule da prendersi a casa due volte al giorno per cinque giorni consecutivi.

Secondo le indicazioni dell’Agenzia del Farmaco l’antivirale orale chiamato Molnupiravir - il cui nome commerciale è Lagevrio - è autorizzato per il trattamento dei pazienti Covid a rischio e che non sono ricoverati e deve essere assunto entro cinque giorni da quando compaiono i primi sintomi della malattia.

