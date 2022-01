Le pillole anti Covid in arrivo in Italia: a cosa servono e quando saranno disponibili

In arrivo in Italia le pillole anti-Covid che consentiranno 600mila trattamenti. Nella giornata di ieri la Struttura Commissariale, d'intesa con il Ministero della Salute, ha finalizzato con la casa farmaceutica Pfizer un contratto per la fornitura di 600 mila trattamenti completi dell'antivirale Paxlovid nel corso del 2022. Lo fa sapere la struttura commissariale di Francesco Figliuolo.

Pillola anti-Covid, quando verrà distribuita

La distribuzione della prima tranche del farmaco, pari a 11.200 trattamenti, avverrà nella prima settimana di febbraio e sarà distribuita alle Regioni secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell'Aifa. Gli ulteriori trattamenti previsti dal contratto affluiranno successivamente.

Pillola anti-Covid, cos'è e come funziona

Si tratta di una pillola antivirale, assumibile per via orale, che han mostrato un'efficacia promettente nel prevenire i sintomi gravi e l’ospedalizzazione in adulti colpiti dal Covid-19. Il Sars-Cov-2 attacca il corpo infiltrandosi nelle cellule e replicandosi, fino a diffondersi in tutto l’organismo. Il Paxlovid mira a fermare la replicazione del coronavirus.

Pillola anti-Covid, Paxlovid

Il farmaco di Pfizer è costituito da due componenti. Il primo fa parte di una classe nota come “inibitori della proteasi”. È progettato per bloccare l’enzima di cui il coronavirus ha bisogno per moltiplicarsi. Viene somministrato in combinazione con ritonavir, un antivirale che aumenta l'attività degli inibitori della proteasi

