Covid: in Sicilia oltre 7.300 nuovi positivi, l'Italia sfiora quota 190 mila

Record di contagi da Covid 19 in Sicilia: ben 7328, in netto aumento al primato precedente che risaliva soltanto ad ieri. I morti sono 32. e salgono anche i ricoveri, arrivati a 1032 e 115 i terapia intensiva. Il totale dei contagiati si attesta a quota 400.459.

Il tasso di positività scende all’8,3% ieri era al 11%.L'isola resta all’ottavo posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 51.587 casi, al secondo posto la Campania con 16.972, al terzo la Toscana con 16.957, poi il Piemonte con 16.937, al quinto il Veneto con 16.871, al sesto il Lazio con 16.464 e al settimo l’Emilia Romagna con 13.671 casi. Gli attuali positivi sono 67.198 con un aumento di 6.276 casi.

Sul fronte ospedaliero sono 1028 ricoverati, con 19 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 115, un caso in più

rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 1220 casi, Catania 934, Messina 1491, Siracusa 425, Trapani 697, Ragusa 558, Caltanissetta 746, Agrigento 681, Enna 558.

Ancora in netta crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 189.109, nuovo record da inizio pandemia, contro i 170.844 di ieri e soprattutto i 98.030 di mercoledì scorso: prosegue il raddoppio su base settimanale. I tamponi sono 1.094.255, circa 130mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività balza dal 13,9% al 17,3%.

I decessi sono 231 (ieri 259), per un totale di 138.276 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sempre in aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 36 in più (ieri +41) con 132 ingressi del giorno, e salgono a 1.428, mentre i ricoveri ordinari sono 452 in più (ieri +579), 13.364 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi oggi si conferma la Lombardia, con 51.587, davanti a Campania (16.972), Toscana (16.957), Piemonte (16.937) e Veneto (16.871). Il totale dei casi da inizio pandemia sale così a 6.756.035. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 33.037 (ieri 30.333), per un totale di 5.196.642, mentre gli attualmente positivi crescono di 155.820 unità (ieri 140.245) arrivando al picco di 1.421.117, di cui 1.406.325 in isolamento domiciliare.

