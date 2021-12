Randazzo, paura per un incendio in una palazzina: vigili del fuoco spengono rogo

Momenti di tensione oggi a Randazzo, in provincia di Catania, per un incendio scoppiato in un'abitazione in via Saitta al civico 76. Una squadra dei vigili del fuoco di Catania è intevenuta per spegnere il rogo che si è sviluppato in una appartamento al primo piano di una palazzina a tre elevazioni, al momento non abitata. Al piano terra si un esercizio commerciale.

I pompieri giunti sul posto hanno provveduto a verificare che non ci fosse nessuno all'interno dell'appartamento per poi spegnere l'incendio e mettere in sicurezza gli ambienti raggiunti dalle fiamme. Sono intevenuti anche i carabinieri della locale stazione che stanno indagando sulle cause del rogo che sarebbero accidentali e di probabile origine elettrica.

