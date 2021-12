Dai Ferragnez a Gigi D'Alessio a Bobo Vieri, quanti vip malati di Covid

L'ultimo in ordine cronologico a comunica la positività al virus è Gigi D'Alessio, ma sono veramente tantissimi i vip che sono stati beccati dal Covid in questi ultimi giorni dell'anno, dove il contagio è letteralmente esploso.

Da Bobo Vieri e la moglie, la siciliana Costanza Caracciolo, a Fedez e Chiara Ferragni, passando per Al Bano, Dimartino, Jovanotti, Nicola Savino, Pio e Amedeo, per non parlare di tantissimi sportivi in giro per il mondo. Con molti in quarantena, come ad esempio Selvaggia Lucarelli, costretta dalla positività del figlio.

"Ciao a tutti, purtroppo anch'io sono a casa con il covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi... lo seguirò da casa! Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita", ha scritto Gigi D'Alessio qualche ora fa in un post su Instagram.

E anche lui, dopo Jovanotti, si è mostrato abbastanza critico sui tamponi rapidi. "Dopo 5 tamponi antigenici risultati tutti negativi, ho fatto il tampone molecolare ed è risultato positivo. Ho una carica virale bassissima, forse perché sono vaccinato", dice in un breve video.

