"Non mi vaccino", bufera sull’attrice Diana Del Bufalo

«E’ vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base. Per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro». Per via di questa confessione in un video su Instagram l’attrice Diana Del Bufalo è finita nella bufera sui social, presa di mira perché accusata di essere no vax.

Dopo gli attacchi subiti, l’attrice si è giustificata con un nuovo video: «Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto - ha detto -. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo, sono frutto di questa società dove la diversità non accettata. Ne prendo atto, con un pò di rammarico. Sembrerà assurdo ma capisco anche questo». Molti utenti hanno poi pubblicato su Twitter un suo video nel quale si scaglia contro i vaccini anti-covid, definendoli «deludenti».

L’attrice era già finita nel mirino dei social in passato per aver detto che le piace il catcalling. Co-protagonista del film 7 donne e un mistero, che ha promosso in diversi programmi tv, come di Danza con me in onda il primo gennaio su Rai1, è ora impegnata nelle prove del musical «Sette Spose per Sette Fratelli» in scena dal 15 gennaio al Teatro Brancaccio di Roma. E’ anche nel cast della seconda edizione di Lol, che arriverà su Prime Video nel 2022, ma è già stato registrato nei mesi scorsi.

