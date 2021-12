Coronavirus: in Sicilia oltre duemila positivi, crescono i ricoveri. Quasi 31mila i nuovi casi in Italia

Sfonda nuovamente quota duemila il numero di nuovi positivi in Sicilia. Sono 2.087 quelli registrati nelle ultime 24 ore su 18.154 tamponi processati e l'indice di positività è salito all'11,5% (ieri era 11%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.727 i nuovi casi su 15.334 tamponi processati. Sono 20 i decessi (2 relativi alla giornata di ieri, 12 al 25 dicembre, 4 alla vigilia di Natale, 1 al 23 dicembre e 1 al giorno prima), mentre 732 i guariti. Per quanto riguarda i ricoveri, ancora una crescita: 4 in più in terapia intensiva e 24 in regime ordinario. Rispetto a lunedì della scorsa settimana c'è un incremento di nuovi positivi del 243%.

La Sicilia si avvicina inesorabilmente a superare anche il terzo parametro per il passaggio in zona gialla. I posti occupati in terapia intensiva, infatti, hanno raggiunto il 9,4% (la soglia è del 10%). Attualmente nell'Isola ci sono 29.864 positivi, di cui 657 ricoverati in ospedale, 81 in terapia intensiva e 29.126 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 319.185, mentre i decessi a 7.447.

A livello provinciale, a Palermo sono 606 i nuovi casi registrati, a Catania 457, a Messina 299, a Siracusa 165, a Trapani 81, a Ragusa 131, a Caltanissetta 96, ad Agrigento 250 e ad Enna 2.

A livello nazionale, i nuovi positivi al Coronavirus sono 30.810 (rispetto ai 24.883 del 26 dicembre). I tamponi processati sono 343.968 e portano il tasso di positività all’8,9%. Oggi si registrano 142 decessi (erano 81 il 26 dicembre). I guariti sono 9.992 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 20.665 unità per un totale di 537.504.

