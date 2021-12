Mazzarino, a fuoco il tetto di una casa: proprietario in salvo, era fuori al momento del rogo

Momenti di paura ieri sera a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, per l'incendio che ha distrutto il tetto di una abitazione in via Santa Sofia, nei pressi della chiesa dell'Immacolata Concezione. Fortunatamente la casa non era abitata. Il proprietario dell'immobile, infatti, era fuori casa e quando ha fatto rientro ha visto le fiamme che si sprigionavano dal tetto.

L'uomo ha immediatamente contattato i vigili del fuoco che, poco dopo, si sono recati sul posto e hanno attivato le procedure per circoscrivere e spegnere il rogo. Intevento che ha scongiuato che le fiamme potessero coivolgere le abitazioni circostanti. Non si sono registrati feriti. Secondo le prime valutazioni, a scaturire l'incendio sarebbe stato il surriscaldamento della canna fumaria della cucina a legna presente all'interno dell'abitazione.

