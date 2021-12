Covid, nuova impennata di casi in Sicilia: 870 contagi e 6 vittime

Impennata di casi di Covid in Sicilia: ben 870 nelle ultime 24 ore, il più alto delle ultime settimane. Sei i morti, 392 i guariti. Ieri i nuovi positivi erano 549. Il tasso di positività sale oggi al 3,4% è ieri era 2,1% .

L'isola è, al settimo posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 2.628 casi, al secondo posto il Veneto con 2.219 casi, al terzo l’Emilia Romagna con 1.707 casi, al quarto il Lazio con 1.549 casi, al quinto la Campania con 1.325 casi, al sesto il Piemonte con 906 casi.

Gli attuali positivi sono 13.317 con un aumento di 472 casi. I guariti sono 392 mentre le vittime sono 6 e portano il totale

dei decessi a 7.234. Sul fronte ospedaliero sono 347 i ricoverati, con 2 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 43 due casi in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 163 casi, Catania 258, Messina 134, Siracusa 91, Ragusa 21, Trapani 71, Caltanissetta 87, Agrigento 32, Enna, 13.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 15.021 nuovi casi di positività al covid contro i 16.632 di ieri ma con un numero inferiore di tamponi. Le vittime sono 43, contro le 75 del giorno precedente. Il totale sale così a 134.195.

Torna a salire in Italia il tasso di positività al covid dopo il calo registrato ieri. L’indice arriva infatti al 2,8% contro il 2,6% delle 24 ore precedenti. A fronte di 525.108 tamponi effettuati infatti i casi di positività sono stati 15.021. Ieri erano stati 16.632 ma a fronte di 636.592 esami.

© Riproduzione riservata