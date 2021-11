Covid, altri 777 casi in Sicilia e sale l'indice di positività. Catania la città con più nuovi contagi

Salgono nuovamente i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 777 su 24.785 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 3,1%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 645 i nuovi casi e il tasso di positività era al 2,4%. Sono 4 i decessi, tutti dei giorni precedenti, e 302 i guariti. Scendono ancora i ricoveri in regime ordinario. La Sicilia per il secondo giorno consecutivo è sesta per numeri di contagi giornalieri, dietro a Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Campania.

Attualmente sono 11.847 i positivi al Coronavirus in Sicilia, di cui 314 ricoverati in regime ordinario, 45 in terapia intensiva e 11.488 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 304.080, mentre i decessi 7.191. Da inizio pandemia sono state 323.318 le persone contagiate dal Covid nell'Isola.

A livello provinciale, sono 153 i nuovi positivi a Palermo, 275 a Catania, 110 a Messina, 87 a Siracusa, 54 a Trapani, 27 sia a Ragusa che a Caltanissetta, 31 ad Agrigento e 13 ad Enna.

A livello nazionale, ancora in crescita la curva epidemica. I nuovi casi sono 12.932, contro i 12.877 di ieri ma soprattutto i 9.709 di domenica scorsa: un aumento settimanale del 30%. Con 512.592 tamponi, 84 mila in meno rispetto a ieri, tanto che il tasso di positività sale dal 2,2 al 2,5%. I decessi sono 47 (ieri 90) per un totale di 133.674 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sempre in salita anche i ricoveri: le terapie intensive sono 14 in più (ieri +18) con 39 ingressi del giorno, e sono 638, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 138 unità, 4.964 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

