Disagi per la pioggia nel Palermitano e nell'Agrigentino, paura a Scillato

Il maltempo fa subire ad alcune zone del palermitano e dell’agrigentino forti disagi. Come comunica la protezione civile attenzione viene riservata al torrente nel territorio di Scillato che è esondato. Il sindaco riferisce che le persone che erano rimaste bloccate nelle proprie abitazioni sono state liberate. La città Metropolitana di Palermo ha chiuso la strada provinciale 9 bis in direzione di Collesano e in direzione di Polizzi, in attesa della fine delle operazioni di pulizia. A Castellana Sicula, invece, si è registrato il cedimento di un muro di contenimento dove verranno effettuate delle verifiche dai tecnici dell’ex Provincia.

Disagi nella succursale del liceo classico «Vittorio Emanuele II» di Palermo dove parte del controsoffitto dell’immobile ha ceduto a causa delle infiltrazioni da acqua piovana. In seguito a quanto accaduto gli studenti per protesta hanno deciso di non entrare in classe per porre in evidenza le condizioni fatiscenti della struttura. In provincia di Agrigento al momento i danni più seri. Si è verificato il crollo di un edificio disabitato nel centro storico di Agrigento. sul posto vigili del fuoco , personale della protezione civile del Comune, tecnici Enel e carabinieri. In via precauzionale sono stati fatti evacuare due nuclei familiari di un edificio adiacente a quello crollato.

Treni ancora sospesi sulla Palermo-Agrigento

Circolazione ferroviaria ancora sospesa sulla linea Palermo-Agrigento/Catania, tra Montemaggiore e Roccapalumba, per l’allagamento della sede ferroviaria e i danni provocati dalle abbondanti precipitazioni che continuano a interessare tutta l’area. Prosegue il lavoro dei tecnici Rfi, impegnati a presidiare le linee interessate dall’interruzione, al fine di ripristinarne la funzionalità in sicurezza. Attivo il servizio sostitutivo con autobus.

