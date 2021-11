Previsioni della settimana: torna l'instabilità, Sicilia tra freddo e temporali

Una settimana che si chiude con il bel tempo e temperature sopra la media in Sicilia, con picchi di 27 gradi in alcune zone dell'Isola, ma che anticipa una seconda settimana di novembre in cui tornerà a regnare l'instabilità e assisteremo a nuove piogge e al ritorno di temperature più in linea con quelle stagionali.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, un vortice mediterraneo porterà episodi di instabilità soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Lunedì e martedì saranno due giornate all'insegna del maltempo al Sud, in particolare in Sicilia tra rovesci e temporali sparsi un po' su tutta l'isola. Apertura di settimana che sarà complicata soprattutto sul versante occidentale, con il Palermitano e il Trapanese che avranno a che fare con piogge intense.

La presenza del vortice mediterraneo a ovest dell'Italia potrebbe protrarsi fino a metà settimana ed oltre, con la contemporanea presenza dell'anticiclone sull'Europa centrale. Questo prolungherà l'instabilità al Centro-Sud, molto marcata soprattutto su Sardegna e Sicilia. In particolare su quest'ultima il maltempo potrebbe estendersi anche sui settori orientali. Difficile fare previsioni sul prossimo weekend, visto che l'evoluzione della tendenza potrebbe portare a novità inattese.

Sarebbero ancora le regioni centro-meridionali a risentire di una certa instabilità, a tratti marcata sulle isole maggiori, mentre il Nord rimarrebbe più protetto dell'anticiclone centro europeo, anche se esposto ad un flusso orientale più freddo che potrebbe determinare un certo calo delle temperature.

© Riproduzione riservata