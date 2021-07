Green pass obbligatorio dai 12 anni in su nei ristoranti al chiuso, nuovi criteri sui colori: le novità del decreto

Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo dl Covid. Semaforo verde al green pass e alla proroga dello stato di emergenza a fine anno. Ecco tutte le novità del decreto.

Green pass, per chi e dove sarà obbligatorio

Dal 5 agosto il Green pass sarà obbligatorio dai 12 anni in su per andare nei ristoranti al chiuso, sia per i clienti sia per i lavoratori. La certificazione verde sarà necessaria anche per i bar al chiuso quando si consuma al tavolo. Sarà obbligatoria anche per l’accesso a spettacoli all’aperto ma anche per centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi.

Come si ottiene il Green pass

Il certificato sarà valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, abbia fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti. Durante la riunione si è discusso anche della possibilità di tamponi gratis per gli under 18.

Discoteche chiuse

Le discoteche invece resteranno chiuse per tutti, nonostante il pressing della Lega per riaprirle con nuove regole.

Quarantena ridotta col Green Pass

Con il green pass si abbrevia a 7 giorni la quarantena breve: ovvero se un vaccinato entra in contatto con un positivo e ha il certificato verde dovrà stare in isolamento un tempo minore.

I nuovi parametri per le fasce di rischio

Cambiano anche i parametri per la zona gialla: la soglia viene fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni. Le Regioni avevano chiesto il 20% di terapie intensive, il Cts aveva dato orientamento per una soglia del 5%.

Terapie intensive al 20% e al 30% per le aree mediche per diventare arancioni e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa.

Il Cdm darà il via libera alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre.

Per i criteri di utilizzo del green pass riguardo al lavoro, alla scuola e ai trasporti se ne discuterà la prossima settimana. Ma sui trasporti, secondo quanto si apprende, la decisione dovrebbe avvenire a settembre. Soddisfazione dalle forze politiche della maggioranza.

IN AGGIORNAMENTO

