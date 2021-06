Vaccini, la Sicilia sospende AstraZeneca sotto i 60 anni in via cautelativa: ecco la circolare

La Sicilia sospende in via cautelativa la somministrazione del vaccino AstraZeneca sotto i 60 anni. Lo prevede una circolare firmata dal dirigente generale del Dasoe ad interim, Mario La Rocca. Lo stop al siero anglosvedese ha decorrenza immediata e riguarda comunque solo le prime dosi.

«Alla luce delle recenti notizie di stampa relative alle posizioni assunte dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico - si legge nella circolare - in riferimento al bilancio rischi/benefici circa la somministrazione del vaccino Vaxzevria ai soggetti di età inferiore ai 60 anni, e in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte del medesimo organo, si dispone in via cautelativa la sospensione con effetto immediato della somministrazione del vaccino AstraZeneca a tutti i cittadini di età inferiore ai 60 anni».

In Sicilia rimangono comunque programmati gli Open day previsti da oggi fino a domenica ma l'unico vaccino che verrà somministrato sarà quello Johnson & Johnson.

© Riproduzione riservata