Coprifuoco, da domani nuove regole in zona gialla. Nella fascia bianca non ci sono limiti

Pian pianino gli italiani stanno tornando alla normalità. Da domani un altro piccolo tassello che riguarda il coprifuoco. Da lunedì 7 giugno nelle regioni gialle il coprifuoco scatterà alla mezzanotte e non più alle 23, in attesa del 21 giugno quando verrà eliminato in tutta Italia. È quanto contenuto nel decreto legge del 18 maggio.

Zona bianca, nessun coprifuoco

In zona bianca non ci sarà coprifuoco e da domani altre 4 regioni otterranno questo traguardo. Dopo il Molise, il Friuli—Venezia Giulia e la Sardegna, promosse il 31 maggio nella fascia con le libertà maggiori, adesso tocca alla Liguria, l’Abruzzo, il Veneto e l’Umbria. Il 14 giugno si coloreranno di bianco anche Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento, il 21 giugno toccherà a Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Campania e Provincia di Bolzano. La Valle d’Aosta dovrebbe passare in bianco il 21 giugno.

Coprifuoco dal 21 giugno

Dal 21 giugno il coprifuoco sarà invece eliminato in tutta Italia. Niente limitazioni per gli spostamenti e orari liberi per i locali pubblici.

Zona bianca, tornano pranzi e cene con molti commensali

All’aperto in zona bianca non ci sono limiti, tranne il distanziamento di un metro tra i tavoli, mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo sei persone non conviventi. Posso sedere insieme, però, due nuclei familiari.

Zona gialla, limite di 4 persone per tavolo

In zona gialla resta il limite di 4 persone non conviventi per tavolo, sia al chiuso che all’aperto.

© Riproduzione riservata