La Sicilia si avvicina alla zona bianca, ma la paura di nuovi contagi resta

La Sicilia è finalmente arrivata sotto la fatidica soglia dei 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti: l'incidenza nell'isola è scesa da 53 a 47 in una settimana e ieri, addirittura a 45. Numeri che fanno ben sperare: tra 16 giorni, cioè dal 21 giugno, la Sicilia dovrebbe passare in zona bianca, come il resto d'Italia, eccetto la Valle d’Aosta.

Ma cosa succederà nei prossimi giorni? Come spiega nel dettaglio un articolo di Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia, il primo giro di boa sarà giovedì prossimo, quando l'Iss ricalcolerà la variazione settimanale dei positivi, e se in quella data l’incidenza siciliana dovesse rialzare la testa, superando o già solo toccando i 50 casi ogni 100 mila abitanti, allora sarebbe tutto da rifare. In questo caso, il bianco, nella migliore delle ipotesi, slitterebbe al 5 luglio.

I bollettini degli ultimi giorni, però, sembrerebbero scongiurare questa eventualità, perché i soggetti positivi continuano a diminuire, in particolare i casi sintomatici segnati sul database dell’Iss, in flessione del 13% nell’ultima settimana.

Si continua comunque a fare attenzione, anche perché nel bollettino di ieri, con 337 nuovi contagiati, la Sicilia si è piazzata seconda in Italia - dopo la Lombardia - per numero di nuovi casi.

