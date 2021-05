Ultima per vaccini agli over 70, la Sicilia ora punta tutto su Pfizer: in arrivo 160mila dosi

Se da una parte si accelera sui vaccini alle fasce di popolazione più giovani, come ai quarantenni che da lunedì potranno prenotarsi; dall'altra, le vaccinazioni degli anziani vanno ancora a rilento. Un problema comune a tutta Italia, ma che riguarda da vicino la Sicilia, ultima tra le regioni per numero di somministrazioni agli over 70. Nell'isola sono 42,57% i vaccinati nella fascia 70-79 anni, dunque meno della metà.

A livello nazionale, ci sono oltre 2 milioni di italiani over 70 che non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino. La regione che fa meglio è la Puglia, dove resta un 15,70% di non vaccinati. In base all’ultimo report del governo, aggiornato al 14 maggio, 519.666 ultra ottantenni (l'11,49% della popolazione di questa fascia d’età) e 1.495.947 cittadini tra i 70 e i 79 anni (il 24,84%) non sono stati vaccinati.

Tra gli over 80 la regione più indietro è la Sardegna, con un 30,99% che non ha avuto neanche la prima dose mentre in Veneto la percentuale scende all’1,56%.

Se la Sicilia ha ancora la "maglia nera" per gli over 70, c'è comunque da dire che, a livello generale, sta guadagnando terreno sulla campagna vaccinale. Nel report sui vaccini pubblicato sul sito del governo, infatti, l'isola Sicilia non è più all'ultimo posto in Italia per percentuali di dosi somministrate complessivamente (dunque sommando le varie categorie e fasce d'età).

Secondo il dato aggiornato a questa mattina con l'85% ha superato la Sardegna, la Calabria, il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano.

Gli occhi ora sono puntati sull'avvio delle prenotazioni per i quarantenni, a partire da lunedì, ma a differenza del resto d'Italia che programmerà le prime somministrazioni per l'inizio di giugno, in Sicilia si comincerà subito, probabilmente già da martedì prossimo utilizzando le dosi di Pfizer. L'incognita è legata proprio al vaccino che verrà impiegato e in particolare alle scorte a disposizione. Il boom degli ultimi giorni ha portato all'utilizzo di buona parte delle dosi a disposizione e attualmente nei congelatori della Sicilia ne restano circa 160mila. Se le vaccinazioni continueranno con questo ritmo, dunque, le riserve a disposizione potrebbero esaurirsi a breve.

© Riproduzione riservata