In Sicilia record di vaccinazioni, da oggi open day solo con AstraZeneca e Johnson & Johnson

Stop all'open day con i vaccini Pfizer e Moderna. L’Assessorato regionale della Salute, ha deciso che da oggi, in tutti gli Hub e centri di somministrazione, la vaccinazione senza prenotazione sarà possibile soltanto per la tipologia di siero AstraZeneca e Johnson & Johnson.

Pfizer e Moderna saranno inoculati soltanto a coloro i quali hanno prenotato la somministrazione. Dopo la risposta di adesione alla campagna vaccinale, la Regione ha deciso di ottimizzare la pianificazione dell'utilizzo delle dosi e mettere in sicurezza le seconde somministrazioni dei vaccini Pfizer e Moderna programmate la prossima settimana.

Inoltre, da domani, scatteranno le prenotazioni per gli over 40 e quindi i sieri dovranno servire anche per questo nuovo target. Negli ultimi giorni sono state tantissime le persone che si sono recate presso gli hub e i centri vaccinali, tanto che la Sicilia ha abbandonato gli ultimi posti in classifica per dosi somministrate.

E sono state tante anche le ore di attesa per chi era in attesa della somministrazione, come hanno segnalato tanti lettori a redazioneweb@gds.it: a Palermo, presso la Fiera del Mediterraneo, si sono registrate code anche di 4 e 5 ore. E proprio per sveltire le procedure ecco che martedì prossimo, nel capoluogo, verrà inaugurato il nuovo locale, nel padiglione 20, che sarà adibito a polo di vaccinazione contro il Coronavirus.

