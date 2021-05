Numeri da zona gialla, ma un articolo del Dpcm tiene la Sicilia col fiato sospeso: oggi nuovi colori delle regioni

Numeri da zona gialla per la Sicilia, ma il passaggio di fascia è appeso a un cavillo. C'è infatti un articolo di legge, contenuto nel Dpcm dello scorso 2 marzo, che potrebbe mantenere la Sicilia in zona arancione fino al 16 marzo.

Si tratta, come spiega Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia in edicola, della regola dei 14 giorni: "L’accertamento della permanenza per due settimane in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore".

Che significa? Oggi, nel monitoraggio Covid della Cabina di regia nazionale relativo al periodo 26 aprile-2 maggio, si tireranno le somme sui fattori di rischio che determinano poi i colori. In Sicilia l'indice di contagio (Rt) dovrebbe attestarsi intorno allo 0,9, in calo rispetto all’1,05 della settimana precedente. Anche in base agli altri 20 parametri considerati dagli esperti del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, nonostante la difficoltà della campagna vaccinale, l'Isola avrebbe numeri da giallo e persino la pressione sulle strutture ospedaliere è in calo.

Ma di norma questo dato dovrebbe consolidarsi nell'arco dei 14 giorni. La cabina di regia oggi dovrà valutare il caso specifico. Una decisone che tra l'altro si porta dietro le pressioni di parte della politica e dei commercianti siciliani ormai stremati che chiedono di poter ripartire. Dalla Regione nessuno si sbilancia, ma la speranza che l'Isola da lunedì possa tingersi di giallo c'è. La legge, invece, presa alla lettera suggerirebbe una proroga della zona arancione.

