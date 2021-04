Arrivano nuove dosi ma è fuga dal vaccino: la Sicilia crolla al terzultimo posto in Italia, disperati appelli dalla Regione

Mentre la Sicilia accoglie nuove scorte, si assiste ad una inesorabile fuga dal vaccino. Se fino a un paio di mesi fa a mancare erano le dosi, adesso si sta verificando il processo inverso. Tanto che l'Isola crolla al terzultimo posto in Italia per percentuale di vaccini somministrati: 1.156.429 su 1.366.835 dosi consegnate, pari all'84,6%. In questo momento fanno peggio della Sicilia solo Basilicata e Calabria. (Qui tutti i numeri regione per regione)

Un crollo vertiginoso dopo l'andamento soddisfacente delle scorse settimane e le lodi in occasione della visita del generale Figliuolo. Le quasi 30mila dosi somministrate lo scorso fine settimana durante l'Open Weekend voluto dalla Regione avevano illuso: già ieri gli hub erano mezzi vuoti.

Come si esce dal limbo? Musumeci aveva caldeggiato una riedizione della vaccinazione a tappeto per venerdì, sabato e domenica, ma questa volta l'operazione potrebbe fare un buco nell'acqua, come teme lo stesso Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica e dirigente generale ad interim del dipartimento regionale delle attività sanitarie e dell'osservatorio epidemiologico. Ieri ha lanciato un allarme dopo aver visto l'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo quasi deserto. "Abbiamo avuto un'eccezionale risposta dall'Open week end appena passato, ma temo che il prossimo fine settimana andrà diversamente, nel senso che non ci sarà tanta gente". E senza mezze misure ha lanciato un appello quasi disperato per convincere i siciliani a vaccinarsi: "Forse i siciliani non hanno compreso che se non ci vacciniamo tutti subito prima o poi prenderemo il Covid, visti anche i numeri di questi giorni".

Oggi, intanto, arriveranno in Sicilia altre 25.100 dosi di vaccino Astrazeneca. Le consegne sono destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (5.500), Milazzo (3.200), Enna (800), Palermo (6.300), Erice Casa Santa (2.100), Siracusa (2.100), Ragusa (1.700), Agrigento (2.100) e Caltanissetta (1.300).

In arrivo anche nuove dosi Pfizer che verranno consegnate alle Regioni: sono oltre 1,5 milioni che già questa mattina saranno in Italia e poi saranno distribuite direttamente alle strutture locali.

Ma non è tutto. In giornata, infatti, comincerà anche la distribuzione delle 184mila dosi di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) immagazzinate presso l'hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. L'indicazione è stata disposta dal Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, dopo la comunicazione dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, che ha dato via libera all'uso del vaccino dopo la sospensione precauzionale. Come per Astrazeneca, però, verrà utilizzato solo per gli over 60.

