Coronavirus, la gestione del cane nelle zone rosse e arancioni: tutte le regole

Zona rossa e zona arancione. Fra le regole che cambiano ci sono quelle legate alla gestione degli animali domestici, in particolare i cani che necessitano delle passeggiate quotidiane fuori casa.

E così, a partire da lunedì 15 marzo, entrano in vigore anche una serie di restrizioni per le passeggiate dei cani. Per questo gli esperti dell’Aidaa, Associazione italiana difesa animali ed ambiente, hanno messo a punto una serie di regole che riprendono le linee generali del decreto e delle ordinanze. Ecco le risposte ad alcune domande ricorrenti.

Posso portare il cane a spasso in zona rossa?

Sì ma solo passeggiate fino ad un chilometro dalla propria abitazione (adiacenze).

Posso portare il cane nell’area di sgambamento?

In teoria no, in quanto è vietato uscire di casa, ma se l’area cani si trova nelle vicinanze e limitando la presenza del cane all’indispensabile e senza altre persone presenti in contemporanea viene concesso.

Posso portare il cane in auto in giro per il mio comune?

No tranne nei casi di necessità, ovvero se devo andare per un urgenza dal veterinario, ma potete portarlo con voi se andate a trovare un amico o un parente durante la giornata (una sola visita al giorno).

Posso portare fuori il cane durante le ore notturne del coprifuoco?

No, tranne che ci siano necessità impellenti per i bisogni del cane, in questo caso si possono portare solo nel cortile condominiale o al massimo non oltre cinquanta metri dalla propria abitazione.

Se vado in bici posso portare il cane al guinzaglio?

Assolutamente no. È vietato portare il cane al guinzaglio mentre si va in bici anche sulle piste ciclabili.

Quali regole devo seguire quando porto fuori il cane in zona rossa?

Portare sempre con se l’occorrente per raccogliere le feci e la bottiglietta per lavare la pipì del cane, tenere il cane al guinzaglio corto e mai lasciarlo libero specialmente in zone dove possono esserci altri cani e dove vi sia traffico pedonale e veicolare. Ovviamente i padroni devono indossare la mascherina, tenere le distanze e indossare qualora sia necessario i guanti in lattice.

Quando rientro come posso pulire le zampe del cane?

Pulitele con la carta casa, e semmai con dell’acqua, evitare assolutamente di pulire le zampe del cane con alcol, candeggina e detergenti anche se diluiti, questi prodotti possono essere pericolosi per la stessa vita dell’animale che leccandosi potrebbe intossicarsi in maniera grave.

