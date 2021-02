Gelo in Sicilia, neve a bassa quota pure nel Palermitano: strade ghiacciate, scuole chiuse in alcuni comuni

Arriva la neve anche in Sicilia. L'ondata di gelo piombata sull'Italia non risparmia l'Isola e si colorano di bianco non solo le montagne ma anche le colline.

A causa del repentino abbassamento delle temperature la neve è caduta abbondantemente pure a bassa quota in provincia di Palermo. La cintura dei monti del capoluogo - da Pizzo Manolfo a Monte Cuccio - è imbiancata. Nelle autostrade e nelle statali sono al lavoro i mezzi dell'Anas per liberare il fondo stradale. Anche alcuni comuni stanno inviando i mezzi spargisale nelle strade di competenza.

La neve è caduta sulla autostrada Palermo-Catania, all'altezza degli svincoli per le Madonie, sulla scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nella zona di Lercara Friddi, e sulla statale Palermo-Sciacca all'altezza di Giacalone. Neve anche sulla statale 120 e sulle provinciali delle Madonie.

Arriva in Sicilia la neve a bassa quota, le foto dei Comuni imbiancati Monte Genuardo Monte Genuardo è una montagna delle province di Agrigento e Palermo, nei territori di Sambuca, Contessa Entellina e Giuliana Monte Genuardo Monte Genuardo Portella della Ginestra imbiancata vista dalla Fondo Valle Palermo-Sciacca (foto Fb di G. Marino) Novara di Sicilia Novara di Sicilia Novara di Sicilia Novara di Sicilia Novara di Sicilia Novara di Sicilia Novara di Sicilia Novara di Sicilia Novara di Sicilia Novara di Sicilia Novara di Sicilia Novara di Sicilia Novara di Sicilia Zona Cerami-Nicosia Zona Cerami-Nicosia Zona Cerami-Nicosia Madonie Madonie Madonie

Anche in altre province, come quella di Agrigento, analoghi scenari e disagi: qui è scattata un’attenta ricognizione delle strade provinciali del comprensorio collinare e montano da parte del personale stradale del Libero consorzio comunale di Agrigento per assicurare la transitabilità dei mezzi in sicurezza. Anche nelle ore notturne infatti ha nevicato ed è stato necessario intervenire con i mezzi spargisale in più punti dei tracciati per evitare la formazione di ghiaccio

A Cammarata, in provincia di Agrigento, il sindaco Giuseppe Mangiapane ha emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado vista la presenza di ghiaccio per le strade. Stessa cosa ha fatto nell'Ennese il sindaco di Troina, Fabio Venezia.

Neve anche sui Nebrodi, da Floresta a Ucria a Santa Domenica Vittoria, ma anche a Tortorici, Castell'Umberto, Galati Mamertino, Alcara Li Fusi e Caronia.

Disagi per il trasporto, quello scolastico in particolare. Sul versante occidentale la neve ha imbiancato Cesarò, San Teodoro e la Strada Statale 117 Mistretta-Nicosia. E, in mattinata, grandinata su Capo d'Orlando

Ancora isolate le Eolie. E anche nell'arcipelago, a causa delle basse temperature nelle zone sommitali, è arrivata la neve. Da ieri pomeriggio non sono collegate con la terraferma Lipari, Salina e Vulcano e da due giorni tutte le altre isole, compresa la frazione di Ginostra a Stromboli. Continuano a soffiare raffiche di vento proveniente da nord che hanno raggiunto i 40 chilometri orari.

Il mare molto mosso (Forza 6-7) ha bloccato nei porti aliscafi e traghetti. La temperatura continua a scendere, nella notte a 3 gradi e all'alba a 5 gradi. La serata di ieri è stata caratterizzata anche da fiocchi di neve nelle zone alte di Lipari.

Nella più grande isola delle Eolie si contano i danni per le violente mareggiate. In particolare a Canneto nella Marina Garibaldi, dove sono in corso i lavori di demolizione e ricostruzione del muraglione per allargare la carreggiata e ridurre la spiaggia, mentre a Calandra hanno sventrato il manto stradale. La spiaggia è stata inghiottita dal mare. Nel borgo di Acquacalda, senza i lavori di protezione, ancora una volta il mare ha invaso le case dei residenti.

