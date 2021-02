Ondata di gelo in tutta Italia, neve anche in Sicilia: a Lipari danni per le mareggiate

Il maltempo attraversa l'Italia, da Nord a Sud, senza risparmiare la Sicilia. A caratterizzare anche questa giornata è un'ondata di gelo, accompagnata da precipitazioni nevose, che sta provocando disagi ed alcuni sindaci, soprattutto nel centro-sud, hanno deciso per precauzione di tenere le scuole chiuse.

A Cortina il termometro è sceso a -14 gradi. Ma il record del freddo si è registrato in Alto Adige: a San Giacomo in Val di Vizze la minima questa mattina è stata di -28,3 gradi, il valore più basso all'inizio delle rilevazioni in valle nel 2010. In tutta Italia, dal Nord al Sud, e non risparmiando le Isole, le temperature sono polari.

Forte vento e violente mareggiate alle Eolie. A Canneto, a Lipari, è stato danneggiato il manto stradale. Sempre a Lipari, il lungomare di Acquacalda è stato invaso dall'acqua. Nelle zone alte è sceso anche qualche fiocco di neve. Le sette isole sono prive di collegamenti.

Ma problemi con i collegamenti marittimi sono stati registrati anche a Capri. Il forte vento di tramontana ha infatti bloccato quasi tutte le corse: l'unico traghetto che è arrivato a Capri alle 10,30 per poi ripartire alle 11 da Capri è stato il 'Fauno', la nave veloce della Caremar.

Allerta meteo, dalla Protezione Civile, per le nevicate anche a quote basse, su Molise, Basilicata e Puglia. Ma un'allerta per il rischio ghiaccio è stata segnalata anche in Emilia Romagna e in Toscana. In Sicilia monitoraggio costante dei fiumi, in particolare nel Palermitano dove è a rischio esondazione l'Eleuterio. La Protezione civile regionale, intanto, ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per tutta la giornata per il rischio idrogeologico, con segnalazione di condizioni meteo avverse.

Il freddo mette in difficoltà anche la Calabria e la diocesi di Lamezia Terme ha deciso di aprire i locali di una parrocchia per ospitare questa notte una decina di senzatetto.

© Riproduzione riservata