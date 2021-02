Gelo in Sicilia, colture a rischio per il forte freddo: "Grosse perdite di frutta e verdura"

A causa del gelo che imperversa in Sicilia, sono notevoli i disagi che stanno vivendo gli agricoltori. I problemi maggiori si rilevano nelle aree montane con difficoltà a raggiungere le aziende agricole, si teme per gli ortaggi e per gli alberi già fioriti. Lo rileva Coldiretti Sicilia che sottolinea come il brusco abbassamento della temperatura che nelle scorse settimane superava addirittura i 20 gradi, stressa le piante sottoposte a un’altalena termica.

«L'abbassamento della colonnina di mercurio per lungo tempo sotto lo zero - precisa Coldiretti Sicilia - provoca danni gravissimi con la perdita della futura produzione di frutta e verdura. Lo sbalzo termico ha inevitabilmente un impatto anche sull'aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra ma anche delle stalle dove si cerca di difendere gli animali dal freddo anche rinforzando la dieta per garantire una razione supplementare di energia e calorie».

