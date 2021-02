Vaccino anti-Covid, primo giorno di prenotazioni in Sicilia: "Oltre 20.000 gli over 80 in lista"

Sono state oltre 20.000 le prenotazioni degli over 80 in Sicilia per la vaccinazione contro il Covid questa mattina. Lo ha detto a Rainews24 il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. La prenotazione, ha aggiunto, "sta andando benissimo, non ci sono lamentele. Siamo soddisfatti di questa prima giornata. È un dato significativo".

In realtà qualche lamentela e disservizio questa mattina si è verificato così come hanno denunciato diversi lettori al Gds.it. Il sistema online e telefonico ha dovuto far fronte a migliaia di contatti e non tutti i cittadini sono riusciti in poco tempo a prenotare a causa di diversi inconvenienti.

Inoltre, chi ha deciso di affidarsi al web, ha dovuto attendere anche 20 minuti prima di riuscire a provvedere alla prenotazione ma il sistema non ha certo lasciato gli utenti senza risposte. Chi è entrato nella piattaforma ha infatti trovato un timing che ha scandito i minuti che mancavano per effettuare la registrazione.

Chi invece ha optato per il numero verde, 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi), non sempre è riuscito a prendere immediatamente la linea. Nel corso della mattinata, però, i problemi sono stati sempre minori.

"Abbiamo un accordo con Poste Italiane e si sono prenotate oltre 20 mila persone che saranno vaccinate a partire dal 20 febbraio - ha spiegato sempre a Rainews24 il governatore Nello Musumeci -. La prenotazione può farla chiunque, non per forza l’over 80 che magari non ha dimestichezza con la tecnologia. Nel caso in cui l’anziano non potesse raggiungere il centro abbiamo pensato anche a delle squadre che si recheranno presso i domicili della gente".

