Vaccini per over 80 in Sicilia: ok le prenotazioni on line, falsa partenza per il numero verde

È scattata questa mattina la prenotazione dei vaccini da parte degli over 80 e sono davvero tante le persone che hanno già dato la loro adesione ma c'è anche chi ha sottolineato qualche disservizio.

ECCO COME FARE PER PRENOTARE

Un lettore ha scritto a redazioneweb@gds.it, sottolineando come il numero indicato per le prenotazioni 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi), non è raggiungibile e lo stesso utente ha riscontrato problemi sulla piattaforma online.

"Segnalo impossibilità alla prenotazione per i non deambulanti dal sito ed impossibilità a fruire del numero Verde 800 009966 in quanto risulta inesistente", ha scritto Sergio. Il numero, in effetti, non è sempre raggiungibile e ciò potrebbe essere dovuto al gran numero di persone che già alle 10 ha provato a prenotare.

Il signor Renato, sempre attraverso email, racconta invece di un altro disservizio: "La tessera sanitaria di mia mamma non viene accettata. Il sistema dice "Credenziali non valide". Peccato che abbia 81 anni e residente a Palermo da 60 anni, ma che sia nata a Bologna. Possibile che abbiano identificato i siciliani tramite il comune di nascita del codice fiscale ? Sinceramente non ci voglio credere.... Dopo quasi 3 ore sono riuscito a parlare con il call center per scoprire alla fine che usano lo stesso form ed anche a loro, naturalmente, da il messaggio di errore delle credenziali non valide. Hanno segnato il mio numero di telefono, il codice fiscale di mia mamma e mi faranno sapere. Intanto tutte le mamme dei miei colleghi sono state riconosciute dal sistema ed hanno già il vaccino prenotato. Come lavoro faccio l'informatico credo, quindi, di conoscere abbastanza l'uso di Internet".

Ma c'è anche chi ha sottolineato di aver prenotato subito, senza intoppi: "Una procedura veloce e intuitiva" commenta Claudia, e in molti sostengono di aver prenotato con successo per genitori o nonni. Il portale, tra le altre cose, ha un timing e quando si procede alla prenotazione, sullo schermo, appare anche una scritta che indica quanti minuti occorre attendere per prenotare.

Si ricorda che da oggi sono scattate le prenotazioni ma che il vaccino verrà somministrato agli over 80 soltanto dopo il prossimo 19-20 febbraio.

© Riproduzione riservata