Coronavirus: altri 1733 nuovi contagi in Sicilia e il tasso di positività sfiora il 20%, 33 i morti

Con 1.733 nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 8.736 tamponi eseguiti, il tasso di positività nella nostra regione balza al 19,8%, molto più alto della media nazionale che è del 13,3%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Crescono ancora i ricoveri in Sicilia (+9) e le terapie intensive (+3). Per quanto riguarda i decessi, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono registrate 33 vittime. La Sicilia dopo l'ultimo bollettino si trova al secondo posto in Italia per tasso di positività, dietro soltanto all'Emilia Romagna (21,5%).

A livello nazionale, sono 18627 i nuovi contagiati con quasi 140mila tamponi: il tasso di positività è del 13,3%. Trecentosessantuno i nuovi decessi.

