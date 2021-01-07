Giovedì, 07 Gennaio 2021

Cronaca

Cronaca

Cronaca

Cronaca

Cronaca

Cronaca

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Cronaca

Home Cronaca Lotteria Italia, i biglietti vincenti da 50 mila euro. Tre in Sicilia: a Catania, Messina e Cammarata

Lotteria Italia, i biglietti vincenti da 50 mila euro. Tre in Sicilia: a Catania, Messina e Cammarata

cammarata, catania, lotteria italia, messina, Sicilia, Cronaca

Ecco le serie e i numeri dei 25 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno comunicati dall'Agenzia Dogane e Monopoli.

L 361795 CAMMARATA AG

F 031174 ROMA RM

C 145481 TERAMO TE

L 488089 ROMA RM

D 199428 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

F 342799 ROMA RM

M 228397 ROMA RM

F 399795 GENOVA GE

L 297508 OMEGNA VB

F 496538 MESSINA ME

B 275673 PORTICI NA

G 239632 CATANIA CT

L 433512 BOLOGNA BO

A 108977 SAN VENDEMIANO TV

F 145395 ALES OR

C 378784 CASORIA NA

L 421708 ROMA RM

E 204241 PAVIA PV

D 181685 BASSANO DEL GRAPPA VI

L 252078 TORINO TO

L 353476 REGGIO EMILIA RE

L 295715 BISACCIA AV

M 119165 MORRO D'ORO TE

A 439501 CUNEO CN

D 185616 TORINO TO

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