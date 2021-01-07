Lotteria Italia, i biglietti vincenti da 50 mila euro. Tre in Sicilia: a Catania, Messina e Cammarata

Ecco le serie e i numeri dei 25 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno comunicati dall'Agenzia Dogane e Monopoli.
L 361795 CAMMARATA AG
F 031174 ROMA RM
C 145481 TERAMO TE
L 488089 ROMA RM
D 199428 SAN LAZZARO DI SAVENA BO
F 342799 ROMA RM
M 228397 ROMA RM
F 399795 GENOVA GE
L 297508 OMEGNA VB
F 496538 MESSINA ME
B 275673 PORTICI NA
G 239632 CATANIA CT
L 433512 BOLOGNA BO
A 108977 SAN VENDEMIANO TV
F 145395 ALES OR
C 378784 CASORIA NA
L 421708 ROMA RM
E 204241 PAVIA PV
D 181685 BASSANO DEL GRAPPA VI
L 252078 TORINO TO
L 353476 REGGIO EMILIA RE
L 295715 BISACCIA AV
M 119165 MORRO D'ORO TE
A 439501 CUNEO CN
D 185616 TORINO TO
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