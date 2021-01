Lotteria Italia, i 5 biglietti di prima categoria estratti: un premio a Prizzi

Ecco le serie e i numeri dei cinque biglietti estratti di Prima categoria non ancora abbinati ai premi della Lotteria Italia 2020, resi noti dall'Agenzia Dogane e Monopoli:

D114310 Altavilla Irpina (AV)

A066635 Gallicano nel Lazio (RM)

A211417 Cavarzere (VE)

G162904 Prizzi (PA)

E409084 Pesaro (PU)

L'Agenzia Dogane e Monopoli comunica che il Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, al termine della riunione, che si è tenuta presso la sede di Piazza Mastai 12, ha stabilito di attribuire un totale di 130 premi per un importo complessivo di oltre 12 milioni e 500 mila euro. In questa edizione sono stati venduti circa 4,6 milioni di biglietti. I premi dei 130 biglietti vincenti saranno così distribuiti:

PREMI DI PRIMA CATEGORIA - 1° Premio € 5.000.000 - 2° Premio € 2.000.000 - 3° Premio € 1.000.000 - 4° Premio € 500.000 - 5° Premio € 250.000.

PREMI DI SECONDA CATEGORIA - N° 25 premi da € 50.000

PREMI DI TERZA CATEGORIA - N° 100 premi da € 25.000 Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 50.500 euro.

L'elenco dei biglietti vincenti sarà disponibile sul sito adm.gov.it.

© Riproduzione riservata