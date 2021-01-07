Giovedì, 07 Gennaio 2021

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L'ESTRAZIONE

Lotteria Italia, i biglietti vincenti da 25 mila euro: premi a Caltanissetta e Patti

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L'Agenzia Dogane e Monopoli comunica le serie e i numeri dei biglietti di terza categoria della Lotteria Italia 2020. Ad ognuno dei vincitori vanno 25 mila euro. Due i biglietti fortunati venduti in Sicilia: a Caltanissetta e a Patti, in provincia di Messina.

Da questo momento decorrerà il termine dei 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti ai fini del pagamento dei premi corrispondenti.

M 159663 ADELFIA BA

B 159086 LAINATE MI

I 218661 FANO PU

I 366023 POLLEIN AO

C272492 SAN ZENONE AL LAMBRO MI

E 111613 ROMA

I 298717 ROMA

L 143267 CAMPAGNA SA

G 297842 AVELLINO

G 403211 ROMA

A 234746 ANCONA

B 270200 CARRARA S. GIORGIO PD

A 275798 FELIZZANO AL

C 484438 TORINO

A 261970 SAN LORENZO RC

B 333182 ROVIGO

C 311257 FERRARA

B 425929 GRASSOBBIO BG

E 170643 SANGUINETTO VR

E 410691 PIACENZA

A 474184 PRATO

M 316769 GIOIA TAURO

L 101746 GRIGNO

C 065718 CHIETI

I 171075 BARI

A 037184 POTENZA

M 130517 TORINO

L 115949 CAMPAGNA

B 491291 NAPOLI

F 271669 GALLIPOLI

L 254624 ROMA

G 489797 TREVISO

F 131398 LATINA

A 444918 BIELLA

C 179560 FIRENZE

A 073912 VIGNOLA

A 493362 BOLOGNA

G 029084 SAN NICOLA LA STRADA

E 254588 ATRIPALDA

F 404334 SALA CONSILINA

B 002818 SORRADILE

E 430774 NAPOLI

D 393708 GUIDONIA MONTECELIO

D 156599 CASALECCHIO DI RENO

C 385950 MONTEVIALE

D 063332 GENOVA

D 149549 URI

E 453982 ROMA

M 022077 ASIAGO

G 334987 PAVIA

C 479075 TERNI

M 118900 GALLICANO NEL LAZIO

G 346516 RIVA DEL GARDA

C 487181 GENOVA

D 034359 CHIETI

C 188034 RUVO DI PUGLIA

F 245030 FERNO

E 113478 VITERBO

I 319457 ROMA

L 164581 VALMONTONE

M 412019 SANTARCANGELO DI ROMAGNA

C 148602 FIORENZUOLA D'ARDA

A 375159 QUARTO

A 418190 TRECASTELLI

G 021076 VAREDO

I 109460 GORGONZOLA

D 264635 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

E 170992 MILANO

G 250912 PATTI

E 193500 PORTO RECANATI

D 260633 ORIA

C 165838 L'AQUILA

C 411760 CASTEL SAN PIETRO TERME

F 160037 MILANO

E 032451 ASSAGO MILANO FIORI

F 416467 MILANO

B 336589 PINEROLO

L 107179 CASTELLAMONTE

E 445601 VILLARICCA

A 114576 ROMA

C 216365 CARPI

M 339462 VILLA DI BRIANO

L 219656 SALERNO

D 229974 FIANO

E 167706 NERVIANO

C 006531 MILANO

L 228727 CARAGLIO

E 416953 PARMA

D 126185 NAPOLI

M 307104 CARONNO VARESINO

M 287774 CALTANISSETTA

A 122722 TEANO

C 412078 ROMA

G 473977 VEZZANO LIGURE

F 348579 NOCERA INFERIORE

A 041949 COMACCHIO

I 109597 BOLOGNA

A 277834 COLOGNE

D 317723 PISA

L 303841 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO

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