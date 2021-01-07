Lotteria Italia, i biglietti vincenti da 25 mila euro: premi a Caltanissetta e Patti

L'Agenzia Dogane e Monopoli comunica le serie e i numeri dei biglietti di terza categoria della Lotteria Italia 2020. Ad ognuno dei vincitori vanno 25 mila euro. Due i biglietti fortunati venduti in Sicilia: a Caltanissetta e a Patti, in provincia di Messina.
Da questo momento decorrerà il termine dei 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti ai fini del pagamento dei premi corrispondenti.
M 159663 ADELFIA BA
B 159086 LAINATE MI
I 218661 FANO PU
I 366023 POLLEIN AO
C272492 SAN ZENONE AL LAMBRO MI
E 111613 ROMA
I 298717 ROMA
L 143267 CAMPAGNA SA
G 297842 AVELLINO
G 403211 ROMA
A 234746 ANCONA
B 270200 CARRARA S. GIORGIO PD
A 275798 FELIZZANO AL
C 484438 TORINO
A 261970 SAN LORENZO RC
B 333182 ROVIGO
C 311257 FERRARA
B 425929 GRASSOBBIO BG
E 170643 SANGUINETTO VR
E 410691 PIACENZA
A 474184 PRATO
M 316769 GIOIA TAURO
L 101746 GRIGNO
C 065718 CHIETI
I 171075 BARI
A 037184 POTENZA
M 130517 TORINO
L 115949 CAMPAGNA
B 491291 NAPOLI
F 271669 GALLIPOLI
L 254624 ROMA
G 489797 TREVISO
F 131398 LATINA
A 444918 BIELLA
C 179560 FIRENZE
A 073912 VIGNOLA
A 493362 BOLOGNA
G 029084 SAN NICOLA LA STRADA
E 254588 ATRIPALDA
F 404334 SALA CONSILINA
B 002818 SORRADILE
E 430774 NAPOLI
D 393708 GUIDONIA MONTECELIO
D 156599 CASALECCHIO DI RENO
C 385950 MONTEVIALE
D 063332 GENOVA
D 149549 URI
E 453982 ROMA
M 022077 ASIAGO
G 334987 PAVIA
C 479075 TERNI
M 118900 GALLICANO NEL LAZIO
G 346516 RIVA DEL GARDA
C 487181 GENOVA
D 034359 CHIETI
C 188034 RUVO DI PUGLIA
F 245030 FERNO
E 113478 VITERBO
I 319457 ROMA
L 164581 VALMONTONE
M 412019 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
C 148602 FIORENZUOLA D'ARDA
A 375159 QUARTO
A 418190 TRECASTELLI
G 021076 VAREDO
I 109460 GORGONZOLA
D 264635 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
E 170992 MILANO
G 250912 PATTI
E 193500 PORTO RECANATI
D 260633 ORIA
C 165838 L'AQUILA
C 411760 CASTEL SAN PIETRO TERME
F 160037 MILANO
E 032451 ASSAGO MILANO FIORI
F 416467 MILANO
B 336589 PINEROLO
L 107179 CASTELLAMONTE
E 445601 VILLARICCA
A 114576 ROMA
C 216365 CARPI
M 339462 VILLA DI BRIANO
L 219656 SALERNO
D 229974 FIANO
E 167706 NERVIANO
C 006531 MILANO
L 228727 CARAGLIO
E 416953 PARMA
D 126185 NAPOLI
M 307104 CARONNO VARESINO
M 287774 CALTANISSETTA
A 122722 TEANO
C 412078 ROMA
G 473977 VEZZANO LIGURE
F 348579 NOCERA INFERIORE
A 041949 COMACCHIO
I 109597 BOLOGNA
A 277834 COLOGNE
D 317723 PISA
L 303841 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO
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